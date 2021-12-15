工業電腦族群受惠歐美市場解封後需求復甦，多家公司今年接單動能暢旺，在手訂單創歷年新高，然受零組件缺料及運輸費用飆漲干擾，影響上半年營運動能復甦。隨著達交率逐步提升、缺料略有紓緩，下半年營運動能已見明顯增溫，明年營運成長動能無虞。

在訂單能見度高、缺料略有紓緩及股價基期偏低激勵下，工業電腦族群近日重獲市場資金關愛，振樺電(8114)、伍豐(8076)、虹堡(5258)今（15）日早盤均放量強攻漲停，泓格(3577)及飛捷(6206)分別勁揚逾8.5％及7％，多檔個股表現優於大盤。

其中，振樺電股價自7日上攻力道轉強，今日開高後放量直攻漲停價136元、創2018年3月中以來近3年9個月高價，7天大漲近27.7％。虹堡放量攻上漲停價37元，自11月29日起漲以來半個月上漲達20.5％。

伍豐股價11月中觸及35.8元高點後拉回，11月底下探29.2元後回升，今日在買盤敲進下放量觸及漲停價34.3元，早盤維持逾6.5％漲幅。飛捷放量勁揚7.66％至84.3元、創2018年3月初以來3年9個月高點，早盤維持逾4％漲幅，半個月來大漲23.8％。

法人指出，工業電腦族群多以歐美市場為主力、且多屬剛性需求，去年因疫情遞延的訂單需求在解封後逐步開出，但上半年出貨及復甦動能受缺料明顯干擾。隨著因應措施效益顯現、缺料狀況略有緩解，下半年營收普遍呈現緩增格局。

由於疫情後無人自助服務及產業數位轉型需求商機顯現，配合歐美各國規畫擴大基礎建設投資，對工業電腦族群後市增添利多。不過，零組件缺料、海運塞港等影響營運動能復甦的不確定性因素仍在，後續仍須觀察狀況是否持續改善。