輝瑞公司周二宣布其抗病毒新冠口服藥預防高風險群染疫住院和死亡的有效性接近90%，且最近的實驗室數據亦顯示此款口服藥對於快速傳播的Omicron變種病毒也有效。

輝瑞上個月表示，根據對大約1200人所做的中期試驗結果，與安慰劑相比，該口服藥物預防染疫住院或死亡的有效性約為89%。周二披露的中期試驗最終分析報告則額外納入1000人。

最新報告指出，接受輝瑞口服療法的受試者無人死亡，而接受安慰劑的參與者有12人死亡。

輝瑞此款藥物必須在剛出現症狀時與原有的抗病毒藥物「利托那韋」（Ritonavir）一起服用，每12小時服用一次，一個療程為五天。若獲得授權，此款新冠口服藥將以「Paxlovid」作為商品名稱上市。

輝瑞科學長Mikael Dolsten接受訪問時表示，這是一個驚人的成果，我們談的是挽救眾多生命和避免住院治療。當然，如果你在感染後迅速配藥，我們也可能大幅減少病毒傳播。

輝瑞亦發布第二項研究的早期數據，根據一項針對標準危險群（standard risk）和一些已接種疫苖的高危險群所做的小型試驗，該口服藥使住院率降低約70%。但輝瑞表示，這些結果雖顯示一個正面的趨勢，卻還不具有統計學的意義。他們還在追蹤試驗結果，並將發布這個1100名患者試驗中最後20%參與者的數據。這項試驗並未顯示該口藥緩解受試群體的染疫症狀。

Dolsten預期此款口服藥很快就能獲得美國食藥管理局和其他監管機構批准用於高危險群，並表示輝瑞正在與歐洲和英國的主管機關進行深入協商，也已經與全球大多數主要監管機構洽談。

輝瑞曾表示今年應可提供18萬個口服藥療程，並預計明年產量至少達到8000萬個療程。此外，美國政府已經以52.9億美元先訂購了1000萬個療程。