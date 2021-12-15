美系外資針對MCU(微控制器)市場出具最新研究報告，目前消費類通用型MCU供需出現更加平衡，但高端MCU的供需仍然緊張，只是，展望2022年，目前看到能見度低，前景將在很大程度上取決於春節後的需求，故重申大中華區的MCU概念股北京兆易創新、中穎電子以及新唐(4919)加碼評等美系外資表示，大陸MCU的12月通路價格出爐12月，其中STMicroelectronics繼續下滑、達140元人民幣，月減少7%，至 GigaDevice則小幅提升，由人民幣25元上升到28元。

美系外資表示，儘管11月採購經理人指數反彈至50.1，相比 9~10月的小於50回升，並是自6月以來首次超出市場預期，但整體科技需求仍然疲軟，此外，季節性需求承壓，主要是因通常在農曆新年前1~2個月轉弱。在供應方面，來自大陸MCU廠商的供應增加，大陸的代工夥伴被政府告知應以當地設計公司為優先，然而，整體供應量不會增加太多，因為非陸的MCU供應量增加速度放緩，總體來看，消費類通用型MCU供需出現更加平衡，而高端MCU的供需仍然緊張。

美系外資表示，根據調查顯示，12月庫存相較去年同期略有下降，總體庫存在4~6週，低於6-8週的歷史標準，現貨價與合約價差價格仍然很大、超過50%，由於經銷商通常收取10%的溢價，因此，估計目前的溢價仍處於安全水訰，不會影響出廠價和MCU生產商收益，很大程度上不受現貨價格疲軟的影響。

美系外資表示，展望2022年，目前看到能見度低，前景將在很大程度上取決於春節後的需求。對大中華區MCU供應商來說，現貨定價相對平穩，但是，由於現貨價格和合約價格之間的差距仍然存在，故MCU概念股股價在11月大幅反彈，重申北京兆易創新、中穎電子、新唐(4919)加碼評等。