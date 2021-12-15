受到Omicron變種病毒、美國聯準會政策緊縮影響，11月國內投信基金規模減少72億元，至4兆8680億元，居單月次高。法人指出，進入政策調整階段，金融市場波動幅度與頻率加大，但只要企業獲利保持擴張態勢，股市中長期不會太過寂寞，操作上，建議採取定期定額布局全球型股票基金，分散風險並兼顧投資利基。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年11月底為止，投信整體基金規模為4兆8680億元，僅次於10月，為單月次高紀錄。若累計今年1~11月，規模增加3448億元，較去年底成長7.6%。

按類型區分，國內股票型基金、跨國股票ETF基金、跨國債券ETF基金，11月規模仍逆勢增加146億、91億與71億元，而減少較多的是跨國一般債券型基金、跨國股票型基金、跨國高收益債券基金，各減少134億、93億與91億元。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，11月下旬，爆發Omicron變種病毒，同時，聯準會也透露加快減債、提早升息的可能性，引發市場恐慌，資金因此流出風險性資產，股、債市也大舉回檔修正。不過，由於新病毒株造成重症的比例偏低，緩解不安情緒，12月來股市也展開反彈走勢。

展望後市，聯準會周四將公布最新決策。黃筱雲認為，短期市場將不斷反映政策調整的變數，震盪頻率與幅度都會加大，不過，如果企業獲利、經濟數據維持擴張態勢，股市中長期也不會太過寂寞，所以不妨採取定期定額策略，布局全球型股票基金，分散風險，並掌握未來景氣擴張的利基。