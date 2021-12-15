新媒體欣欣向榮 馬曉光籲陸網友：反台獨、不反台灣

近年來，各報紙、電視台等傳統媒體紛紛把經營重心向網路延伸，即時新聞、短視頻等新媒體成為許多閱聽人獲取資訊的管道。大陸國台辦發言人馬曉光今天（15日）在例行記者會中表示，高度肯定兩岸新媒體在兩岸交流合作中發揮的橋梁和紐帶作用。他呼籲大陸網友「反台獨、不反台灣」，希望台灣網友擁護兩岸關係和平發展，不要變成民進黨豢養的「1450」、「塔綠班」等等的「螭鬽魍魎」。

本報記者提問，今年的海峽論壇新設「兩岸新媒體論壇」，討論新媒體在促進兩岸文化交流時所扮演的角色，國台辦如何評價？

馬曉光認為，首先，新媒體有助於兩岸訊息傳播，特別是在民進黨當局對大陸媒體訊息入台嚴密封鎖的情況下，互聯網、新媒體為兩岸同胞相互瞭解，提供了新的平台和管道。大家也注意到，近段時間以來，有不少大陸優秀的影視劇、綜藝節目、紀錄片都在台灣熱播，有的還受到熱捧。這裡面互聯網功不可沒。

馬曉光表示，第二，在科技改變人們交往方式的情況下，特別是在當前疫情防控形勢下，互聯網為兩岸同胞通過線上線下相結合的方式繼續開展交流，提供了方便路徑。比如，有一些大陸互聯網企業，他們肩負社會責任，在兩岸間做過一些尋親、服務兩岸同胞的好事，並且提供就業、就學資訊等等便利舉措，這也極大便利了兩岸同胞交流交往。

馬曉光表示，第三，科學技術是中性的，科學技術的好與壞取決於掌握技術的人。這些年來，大家都深切感受到，民進黨當局在台灣無所不用其極加強對網路和新媒體的控制，豢養各式各樣的網軍來攻擊、誣蔑、造謠、抹黑大陸，挑撥離間，破壞兩岸關係。迄今已揭露出來的大量案例，都充分說明了這一點。

馬曉光呼籲，作為大陸網友，希望大家能提高警惕，掌握政策尺度，絕不上當，絕不被民進黨當局和綠營網軍帶亂節奏。大陸在堅決回擊煽動兩岸同胞仇視對立，鼓吹「台獨」的同時，更要注意團結，爭取廣大台灣同胞，要做到反「台獨」、不反台灣。

馬曉光也不忘對台灣網友喊話，大陸希望台灣網友能衝破民進黨當局和外部勢力相勾連的屏障，不要怕打壓，不要怕刪號，勇敢地發出擁護兩岸關係和平發展的理性聲音來，不要讓台灣的網路變成民進黨豢養的「1450」、「塔綠班」等等「螭鬽魍魎」橫行的「修羅場」。