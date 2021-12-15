路透社引述消息人士指出，行政院政務委員唐鳳10日出席美國民主線上峰會時，因簡報上的地圖將台灣與大陸標記為不同顏色，讓白宮要求卡掉唐鳳的發言畫面。國民黨立委溫玉霞痛批，雖美方和我外交部都稱這是「技術」問題，但「技術」二字本身就有很大玄機，因為它讓人看透，台灣只是美國反中大戰略下的棋子。

路透社12日引述消息人士指出，唐鳳的地圖用不同顏色呈現台灣與大陸，令美國官員「驚慌失措」、甚至「怒氣沖沖」，擔心被視為與華府的一中政策不一致，「在白宮的要求下」剪掉唐鳳的發言畫面，只留下聲音。路透社也指出，在報導公開前白宮並未正式回應，不過美國國務院指出，視訊螢幕共享的「混亂」才導致唐鳳的畫面被卡掉，強調是「無心之過」，我外交部也指是「技術問題」。

溫玉霞14日發文表示，雖然美方和我外交部礙於顏面都聲稱這是「技術」問題、與白宮無關，然而這種欲蓋彌彰的說法，反讓台灣更看透美國在兩岸關係中的真正面目。

溫玉霞質疑，這麼湊巧「技術」問題會恰巧發生在唐鳳致詞時？什麼樣的「技術」問題會造成只有聲音卻無人影？何況以路透社國際知名通訊社的地位，不可能憑空捏造，白宮對這張地圖的芥蒂，絕非空穴來風。溫強調，「技術」不是問題，而是美國大打「台灣牌」但又不想真正激怒中共，「說穿了，台灣只是美國反中大戰略下的棋子罷了！」