台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、副總統賴清德人氣高，被視為2024年總統之役藍綠白的熱門人選。柯文哲15日自認會做參選準備，強調他心態最健康，沒選上就算了，還說侯友宜未來是否出線很難說，因為他必須先面對連任問題，之後就會面臨「落跑市長」的窘境。

柯文哲昨接受中廣新聞網節目「千秋萬世」專訪，主持人王淺秋詢問選總統的規畫。柯表示，自己還是會準備，媽媽曾問他選不上怎麼辦，他則回選不上就算了，不要那麼難過，反正他心態很健全，要心存善念盡力而為，努力做之後剩下的就交給上天去決定。

柯近一步指出，他還是會照自己步調走，但老實說政治有世俗一面，打選戰就要買媒體、綁樁腳，這些要花很多錢，自己不喜歡那樣，因此目前還在想別的辦法，只是還沒想出來。

此外，談及侯友宜是否為2024的對手？柯評估這倒不一定，因為侯必須先面對2022連任之戰，接下來1年都要「上油鍋給人家煎」，一定會被媒體逼問會不會背棄新北市民，那就看侯熬不熬的過去，畢竟侯要尋求連任，但大家都很怕被冠上「落跑市長」的大帽。

王淺秋追問，所以柯上次才沒有選總統？柯則笑說，他上次從頭到尾都不選，甚至把要幫自己登記的人攔下來，他也透露2019年找了很多國安會、國安局人員聊天，問完後就知道自己還沒準備好，因為當總統的人至少要跟幾個日本政要、美國國務院可以溝通，即使他與陸方有舉辦雙城論壇，但上海層級還算低，且國台辦也不是政治核心，中央對台小組才是。

柯提到，他會爭取跟任何人合作，因為朋友要多敵人要少，尤其情勢好大家都會幫忙，情勢不好大家都跑掉沒人理。他坦言，2024跟考聯考一樣，沒有準備好的一天，且台灣世俗政治還是很難，因為還要去籌錢。

對於前立委沈富雄譏他「投機」，柯則表示，時間做久大家都知道，人家常說柯文哲變來變去，但明明自己從頭到尾站著不動，是每個人跑來跑去。