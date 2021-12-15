物價飆漲全民有感！一名網友日前去逛台中逢甲商圈，看到一片雞排竟然賣90元，連大份雞蛋糕也漲到70元，對狂漲的物價感到傻眼，「政府到底能做什麼？」引發網友共鳴，大嘆「真的慘，快活不下去了」、「真的萬物都在漲」。

有網友12日在PTT表示，逛台中逢甲時看到一攤雞蛋糕的公告寫著，小份雞蛋糕從45元漲到55元，大份從60元漲到70元，漲幅約16%，讓他看了相當感慨，這價格都可以在台北以外的地區買便當了，大嘆「政府到底能做什麼？」

不只雞蛋糕漲價，另一名網友也分享他12日逛逢甲，發現雞排竟然已經漲到90元了，看到這些平價小吃變超貴，引發網友們共鳴，紛紛留言：「那種漲價的店以後都不會去」、「遲早就走上回家自己弄比外食便宜一途啊」、「真的有感，感覺剛領完錢馬上又用光了」、「隨便都漲10元起跳，哭阿」、「真的慘，快活不下去了」、「很多東西都不吃了」、「我家附近雞排，大概漲到70就吃不下去了」。

根據主計處7日公布的11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.84％，不僅是今年以來6度突破2％以上的通膨警戒，也創下近9年來新高紀錄，主計總處專門委員曹志弘表示，11月油料費大漲35.8％，水果、蔬菜分別大漲24.74％與12.91％，火鍋、中式早點也紛紛調漲價格，漲幅皆超過3％以上，推升外食費年增率1.65％，創2年半新高。