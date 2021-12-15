「Military.com」13日報導，美國與中國大陸正進行一場自冷戰結束以來，前所未見的全球性角力。兩大核武強權爭奪的不只是軍事主導地位，更希望在海洋、太空、網路空間與其他領域的新武器上，取得優勢地位。其中，台灣由於是地緣政治棋盤上最有價值的棋子，而讓人憂心可能成為美中軍事衝突導火線。葛來儀(Bonnie Glaser)更直指美方在區域沒有足夠軍事資源，保護台灣免於大陸全面入侵。

※以灰色地帶戰爭開始

報導分析，如果台海真的發生戰爭，戰爭的形態可能從秘密的小規模衝突開始，到各種型態的戰鬥。美國參議院軍事委員會的民主黨籍主席利德（Jack Reed）認為，大陸可能自未達傳統戰爭門檻的灰色地帶戰爭開始，如發動某種型態的網路作戰。

他解釋道，「特別是在台灣議題上，我認為很難出現傳統的D日(指一項作戰發動的那一天)。畢竟，這需要長達數個月的時間組織登陸部隊，進而為美方掌握動態；美方將擁有足夠時間採取行動或談判」。

相反的，他認為大陸進犯台灣會更像2014年俄國入侵克里米亞那樣，結合網路作戰、滲透，並透過空中將人快速送入台灣。烏克蘭將成為台灣借鏡。克里米亞的入侵警告人們，夾在大國之間的國家很容易成為代理戰場。

他補充道，雖然俄國宣稱擁有克里米亞主權，而國際社會也對俄國併吞烏克蘭的舉措發表譴責；但直到2021年事情發展才達到平衡。如今數萬名俄軍開始往烏克蘭邊境集結，西方則爭先恐後地阻止俄國可能入侵。近日媒體更爆料，美情報部門掌握俄國將於2022年年初發動軍事攻擊，總人數恐達17.5萬人。

※美防長：仍有外交與領導力發揮作用空間

談到台海衝突，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)認為儘管情勢升級；但美方仍希望避免衝突。「現仍存有相當空間讓外交與領導力發揮作用。我們將持續與我們在該地區的盟友、合作夥伴進行接觸，我們也會持續盡我們所能，協助並提供烏克蘭擁有保護主權與領土的能力」。

大陸進犯台灣會更像2014年俄國入侵克里米亞那樣，結合網路作戰、滲透，並透過空中將人快速送入台灣。圖為日前駭客攻擊緊急搶修新北地院網站一度空白。(圖/中央社)

事實上，美國對台一貫採取戰略模糊的做法，讓官員始終不願詳細說明大陸武力犯台時，美將如何介入；甚至，美國始終不願講明屆時是否會採取軍事回應。

不過，目前約有37.5萬的美軍官兵及中在太平洋，還有數百艘船艦、數千架戰機遍布於夏威夷、關島、南韓與日本的軍事基地。2021年10月，總統蔡英文在接受美國有線電視新聞網訪問時證實，有少量美軍在台灣協助訓練軍隊。

※美國沒有足夠軍事資源

相較於奧斯汀僅含糊的表示，會「找尋更多方法」來協助台灣；葛來儀(Bonnie Glaser)則直指美國在該區域並沒有足夠軍事資源，保衛台灣免於大陸全面入侵。她強調，保衛台灣需要的具體美軍人數，全視入侵的情境而定。舉例而言，相較於突破北京封鎖，想要將登陸後的共軍擊退意味著龐大的軍事力量。「我們沒有足夠的力量，我們擁有的力量也很容易受到北京的攻擊」。

※透過軍售加強自我防禦

美方官員也強調，台灣必須加強自我防衛能力，特別是透過軍售加強。美國陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）強調，台灣政府一向很容易被先進戰機等「搶眼項目」吸引而加以採購，卻忽略了更急迫的需求，也就是如何讓共軍「更難以下嚥台灣」。

他強調，「台灣需要針對水雷、反艦飛彈與海岸防禦進行投資，並改善部隊戰備使其發揮真正戰力」。