四大公投案本周六投票，傳出台積電高層擔心供電穩定問題，恐牽動珍愛藻礁公投結果。對此，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今在立法院受訪表示，該報導是匿名消息來源，真實性值得懷疑。潘忠政痛批政府利用放話恐嚇威脅中南部民眾，三接不蓋會缺電、空汙問題難以改善，這樣的選舉操作非常不可取。

《路透社》以「三接公投 台灣半導體產業能源安全岌岌可危」為題，報導有關三接藻礁案，一名不具名的台積電高層幹部向他們反映，半導體產業一直擔心台灣在土地、水、電力的限制，特別是穩定供電問題。

潘忠政表示，台積電要的是綠電，不是核電，石化發展出來的不管是煤氣或天然氣都是核電，不是台積電要的綠電；而且台積電宣誓加入RE100，當中要求供應鏈於2030年節能達20％以上，如果國家節能達20％的話，絕對不缺電。

潘忠政說，企業腳步永遠走在政府前面，政府不努力去做，企業會自己努力，但根據過去經濟部對外的資訊是，三接就算沒蓋，台灣也不缺電，尤其是政府所謂的三接外推方案，預計2025年才要正式運轉，大潭電廠八號機明年就要運轉，九號機預計也要在2023年運轉，試問天然氣要從何來，所以代表三接不蓋，氣源還是夠。

對於政府一再宣稱，如果三接不蓋，每年要多燒500萬噸的煤，且可能短缺137億度電，用威脅方式恐嚇中南部民眾，這樣的選舉操作非常不可取。