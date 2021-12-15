林秉樞施暴立委高嘉瑜不僅扯出網軍爭議，還遭爆打特權疫苗，爆料揭露他兩次接種疫苗紀錄，分別是7月15日在北市小禾馨診所、10月5日在台中榮總施打。民進黨立委賴惠員質疑，兩項紀錄只能從後台檢視，如今卻被洩漏，「洩漏個資是很嚴重的事」，要求衛福部長陳時中調查。陳時中坦言，該後台畫面他也有看過，一般人看不到，會請法制單位調查，是否違法。

林秉樞遭爆打特權疫苗，陳時中12月8日表示，林秉樞非國安單位造冊人員，經查是在7月中、10月初，透過一般平台打疫苗，遭國民黨議員徐巧芯質疑，林秉樞的疫苗施打時間是7月15日、10月5日，分別在台北的診所以及台中的醫院，但當時施打規劃，尚未輪到林秉樞的年紀序位，陳時中卻說林秉樞是在「一般平台」上施打，質疑陳時中說謊。

陳時中昨天在指揮中心記者會主動說明，「林先生不是在預約平台上預約，也不在國安名冊裡」，他打第一劑時，預約平台還沒開，目前看來，他第一劑是打殘劑。至於第二劑，預約平台還沒開放莫德納，目前了解到的是用出國名義施打第二劑，這中間是否有違規情形，已經請衛生局調查。

民進黨立委賴惠員今日立法院社福衛環委員會質詢時，貼出爆料使用的疫苗接種後台畫面，該後台畫面有兩筆林秉樞接種疫苗的紀錄。賴惠員說，過去因曾發生過有藝人因家暴紀錄被外洩，引發社會很大的風波，「個資外洩是很嚴重的事情」，她質疑該畫面並非一般人或者網站上可以查詢，衛福部應該調查，誰把資料外洩。

賴惠員並問陳時中，有沒有看過這個後台畫面？陳時中回說：「有看過，且隨便一般人看不到」。賴惠員因此要求衛福部應該調查，「到底是誰把這個相關資料外洩。」

陳時中回應，會請地方衛生局瞭解，大致知道這樣情況，相關是否有違反法令，要請法務單位調查。

賴惠員進一步質疑，這兩筆資料涉及台北、台中兩地方政府，是否應該有所把關？陳時中說，「該資料是我們整體平台上的」，會請法務單位瞭解。