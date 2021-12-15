Omicron相較Delta家戶感染風險增加3.2倍、密切接觸者感染風險增加2.1倍。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

Omicron變異株持續入侵全球，英國確診病例近期快速增加。根據英國病毒檢測調查，Omicron僅花6天就累積100例個案，另11月中至下旬累計的個案中，經調整年齡、性別、疫苗等因素後，發現相較於Delta，Omicron的家戶感染風險增加了3.2倍，密切感染風險則增2.1倍。專家提醒，只要是Omicron個案或可能接觸者，應採取高規格的14天集中檢疫，避免疫情從境外進入到社區。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，全球疫情持續升溫，除Omicron持續入侵，Delta也仍持續影響，造成第3波流行。目前Omicron入侵國家非常多，透過境外感染進而進一步導致家戶感染的威脅性增強，以國家風險分層的入境措施的可能需改變，例如考慮疫苗施打情形及時間。

近期英國因受Omicron侵襲疫情因而持續蔓延，雖然目前完整施打率達69％，第3劑疫苗追加施打率達34％，確診數仍有上升趨勢。公衛學者古玫生說，英國目前Omicron 個案已破3000例，個案成長速度快，倫敦及英國東南方為PCR棘蛋白基因陰性（SGTF）佔比最多的區域，顯示Omicron正大舉侵略這些地區，其中倫敦Omicron個案就有44％，英國日前也出現首例Omicron死亡個案。

公衛學者任小萱表示，英國為預防Omicron流行，進行一系列Omicron變種病毒監測調查，發現Omicron是導確診數增加最快速的變異株，自第3例個案通報後，僅短短6天就累積100例個案，相較AY.4.2需14天、Delta30天、Beta32天、Gamma67天，Omicron的上升速度非常快，傳染力非常強。

任小萱表示，由於Omicron與Alpha同具69-70位點缺失（南非、澳洲、加拿大少數個案除外），出現棘蛋白基因檢測陰性（SGTF）的可能性非常高，英國近期SGTF比例大幅上升，以此估計Omicron成長率約為每日0.35，若以此速度增長，預計Omicron病例數將在12月中與Delta病例數持平，並逐漸成為盛行株。

另外，英國針對今年11月15日至11月28日累計的7萬2882例確診者進行同住家人的追蹤，其中7萬2761例為Delta、121例為Omicron。任小萱表示，經調整年齡、性別、種族、指標個案疫苗接種狀態等可能影響因素下，Omicron相較Delta家戶感染風險增加3.2倍、密切接觸者感染風險增加2.1倍。

陳秀熙表示，Omicron的傳播力強，可能導致個案數迅速增加，這會挑戰各國醫療供給能量及非藥物公衛措施（NPI）的調整。為避免Omicron從境外進入社區，只要檢出Omicron，感染者或可能接觸者應採取高規格的14＋7集中檢疫措施，不要進入集會、人多的場所，特別是跨年、春節活動。另外，由於Omicron承接了Delta的免疫逃脫，將影響免疫保護力，民眾在完整接種約半年後應施打第3劑疫苗。