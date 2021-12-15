邱澤、許瑋甯在上週閃電宣布結婚喜訊，小倆口從銀幕情侶升格當夫妻，不只成為娛樂圈一段佳話，外界都為兩人步入人生下階段感到開心，升格當新婚人妻的許瑋甯也甜蜜向媒體透露「跟彼此在一起的時候很心安」，因此讓她認定邱澤是一輩子的伴侶，同時，人夫邱澤也提到，每天都有人一起吃飯，讓他直呼：「覺得很幸福」。

邱澤、許瑋甯在今年推出國片《當男人戀愛時》成為銀幕情侶，兩人也因戲擦出愛火，不只讓「澤甯」CP成真，小倆口還直接跳過認愛，閃電宣布結婚，邱澤和許瑋甯從戀愛到結為連理都保密到家，根據《鏡週刊》報導，邱澤表示，他和許瑋甯都到適婚年紀，加上彼此都認定對方是對的人，因此就決定結婚，邱澤更大讚許瑋甯很善良、孝順，和她在一起很安心，許瑋甯則甜密分享，其實是日常生活的相處「跟彼此在一起的時候很心安」，讓她認定邱澤。

邱澤、許瑋甯甜蜜升格當新婚夫妻。（圖／本報系資料照片）

升格當人夫的邱澤幸福提到，每天都有人一起吃飯，讓他直呼：「覺得很幸福」，而邱澤也表示，他婚後會更努力工作，因為「現在有老婆要照顧」，言談之間霸氣又甜密。而小倆口閃婚後是否會辦婚禮，對此，兩人都表示，有打算辦婚禮，希望走簡單、溫馨風，不過一切還在計畫中，至於求婚細節，邱澤則表示先暫時保密，未來有機會再向外界分享。