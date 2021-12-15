電視政論節目窮追猛打特定立委候選人，顏寬恒日前開記者會回擊，並向NCC反應，沒有獲得正面回覆，顏寬恒今日在台中受訪再批7個政論節目，沒有查證、無端指控，攻擊力道沒有收斂，呼籲全國鄉親「一人一信向NCC檢舉」。

顏寬恒今天在沙鹿受訪時表示，他2天前開記者會，要求NCC介入調查7個政論節目，沒有經過事實查證，即對顏寬恒及其家族進行非常多攻擊，違反比例原則。但NCC回覆竟是「不告不理」，這7個政論節目非但沒有收斂，反而加大攻擊力道，呼籲全國鄉親一人一信向NCC檢舉。

至於政論節目回酸顏打悲情牌因應，顏寬恒表示，政論節目7打1，然後告訴他「為什麼不還口、不還手」，他開了記者會還擊，之後他們又打得更兇、罵得更兇，沒有經過事實查證，持續無端指控，「我的回應之後，也不下架、不更正、不道歉、繼續打！」

顏寬恒提到，他向NCC反應之後，就像我們報警一樣，明明NCC看到了，竟稱沒有人提告、報案，當作沒看到；呼籲全國鄉親一人一信向NCC檢舉7個政論節目，還給台灣媒體本於監督政府報導公共利益的環境。