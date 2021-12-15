前JKF女郎賈曈曈今至警局說明。（王揚傑攝）

擁有E罩杯火辣身材、IG追蹤人數高達15萬的前JKF女郎賈曈曈，被高雄陳姓男子指控在「維納斯」直播平台擔任直播主時，以交往為由詐騙他400多萬元，今（15）日賈曈曈由律師陪同至警局說明，訊後賈曈曈搖手不願表示意見，律師則表示，案件已在偵查中，不便說明。

上月24日凌晨，賈曈曈在新北市板橋區莒光路違規停車遭警方盤查，員警發現她是通報失蹤人口，要求下車查核，隨後在賈瞳瞳牛仔褲右後口袋查獲3包毒咖啡包。

後續賈曈曈被爆出今年5月在擔任直播主時，疑以交往為前提，向高雄陳姓子以繳房租、償還經紀人借貸、解除工作合約等理由，詐騙陳男400多萬元。陳男向高雄警方報案後，案件轉由新北市海山警分局偵辦。

今天上午賈曈曈由律師陪同到案說明，據了解，賈曈否認詐騙，聲稱全是對方自願，且雙方已在協調和解。律師則表示，案件已在偵查中，不便說明。

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