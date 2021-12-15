大陸國新辦15日記者會，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉介紹國民經濟運行情況，從2021年11月份來看，大陸經濟繼續保持了恢復態勢。隨著宏觀政策跨周期調節扎實推進，保供穩價和助企紓困力度加大，11月份，國民經濟繼續恢復，實體經濟穩中有升，就業、物價總體穩定，進出口增勢良好，民生保障有力，發展品質穩步提升。

一是從累計看，主要指標處於合理區間。1-11月份，規模以上工業增加值同比增長10.1％，服務業生產指數增長14％，社會消費品零售總額增長13.7％，貨物進出口總額增長22％，均保持較快增長。從宏觀指標看，1-11月份，大陸全國城鎮調查失業率平均為5.1％，低於全年5.5％左右的預期目標；居民消費價格同比上漲0.9％，低於3％左右的全年預期目標；外匯儲備餘額連續7個月保持在3.2兆美元以上，國際收支保持基本平衡。

二是糧食產量再創新高。秋糧產量10178億斤，比上年增產191億斤，增長1.9％；全年糧食總產量達到13657億斤，增長2％，連續7年保持在1.3萬億斤以上。糧食再獲豐收，為保障市場供應和穩定物價奠定良好基礎。

三是工業生產繼續回升。11月份，規模以上工業增加值同比增長3.8％，比上月加快0.3個百分點，連續兩個月加快。其中，規模以上製造業增加值同比增長2.9％，加快0.4個百分點。製造業採購經理指數為50.1％，重回擴張區間。工業製造業繼續加強，有利於鞏固壯大實體經濟。

四是市場保供穩價顯效。市場緊缺產品供應增加。11月份，原煤產量同比增長4.6％，比上月加快0.6個百分點；煤炭開採和洗選業出廠價格環比下降4.9％。汽車行業缺芯的狀況有所緩解，11月份汽車產量同比下降7.1％，降幅比上月收窄1.2個百分點。1-11月份，金屬集裝箱、積體電路產量同比分別增長129.7％和37.1％。工業品價格漲幅回落，市場供應增加帶動價格改善。11月份，工業生產指數同比上漲12.9％，漲幅比上月回落0.6個百分點。其中，生產資料價格同比上漲17％，漲幅回落0.9個百分點。

五是民生保障有力。基本消費品產銷穩定增長。11月份，規模以上農副食品加工業、食品製造業增加值同比分別增長7％和9％，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品零售額分別增長14.8％和15.5％，均比上月有所加快，有利於滿足居民生活需要。民生投入繼續增加。1-11月份，教育、衛生投資同比分別增長9.5％和26.6％，明顯快於全部投資。

六是高品質發展穩步推進。創新引領作用明顯。技術密集型產業和附加值高的新產品快速增長，11月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長15.1％，比上月加快0.4個百分點；工業機器人、新能源汽車產量分別增長27.9％和112％。1-11月份，實物網上商品零售額同比增長13.2％。投資消費結構優化。製造業投資調整優化，1-11月份，製造業投資同比增長13.7％，明顯快於全部投資。其中，高技術製造業投資增長22.2％。消費升級勢頭不減。11月份，限額以上單位文化辦公用品類、化妝品類等升級類商品零售額同比分別增長18.1％和8.2％，快於全部商品零售額增速。高水準開放持續顯效。貨物進出口增勢良好，11月份，貨物進出口總額同比增長20.5％，比上月加快2.7個百分點。貿易結構繼續優化，1-11月份，一般貿易進出口占比為61.6％，同比提高1.6個百分點。