用過的暖暖包直接丟棄，對環境造成不小負擔。台東縣環保局表示，暖暖包成分含活性碳，具除濕、除臭及保水功能，也可酌量混入園藝盆栽的培養土中，有助植物成長。

天氣轉涼，不少民眾出門時會帶暖暖包禦寒，拋棄式暖暖包無法再發熱後，通常就會直接丟棄。台東縣環境保護局今天新聞稿表示，丟棄的廢棄暖暖包數量非常可觀，造成環境不小負擔，其實冷掉的暖暖包並非一無是處。

環保局廢棄物管理科指出，暖暖包成分含活性碳，具除濕、除臭及保水功能，可酌量混入培養土中，有助園藝盆栽植物成長，也可放在衣櫥或鞋櫃內防潮幫助消臭，但一定要確定已不再發熱，避免造成危險。

廢管科指出，暖暖包屬複合性材質，拆解暖暖包的主要成分有鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等。民眾使用後暖暖包可再用於多項用途後，再丟進垃圾桶。

另外，提醒民眾應有源頭減量、資源循環觀念，減少廢棄物產生不僅可降低對環境危害程度，資源有效循環利用，更有助於建構資源循環社會。（編輯：孫承武）1101215