綠營操作「抗中保台」盼阻止公投過關 馬曉光：民進黨故意碰瓷大陸

本周六台灣即將舉辦「四項公投」，有綠營人士操作「抗中保台」，希望能夠阻止「四項公投」通過；蔡英文總統和多名官員鼓吹，「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」。大陸國台辦發言人馬曉光今天（15日）在例行記者會中駁斥，民進黨當局在「四項公投」上又在進行政治操弄、故意碰瓷大陸（碰瓷為北京方言，泛指一些投機取巧，敲詐勒索的行為），完全是個騙局。

四項公投中有一題，民進黨政府官員聲稱：「若進口美豬不通過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境」、「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」。

馬曉光反駁，這幫政客又在偷換概念，含有萊克多巴胺的萊豬不等於全部美豬，前者對人體有害，大陸都不進口，台灣為什麼要進口？台灣本來就是中國的一部分，何來「併吞」之說？他們如此移花接木，是在羞辱台灣民眾的智商，何其無恥！

馬曉光指責，近來，民進黨當局為一己私利，又在使出慣用的伎倆對「四項公投」進行政治操弄。他們一方面與美、日等親台政客勾連恐嚇台灣民眾，另一方面又故意「碰瓷」大陸，借此製造「反中」民粹，掩蓋其傷害台灣民眾利益、甘願被外國勢力予取予求的本質。台灣同胞要擦亮眼睛，不要被這種政治操弄所蒙蔽。

馬曉光呼籲，台灣同胞要高度警惕，民進黨當局在有關「四項公投」上又在進行政治操弄，其中一個伎倆就是他們慣用的，就是把投不投票、投什麼樣的票上升為「抗中保台」，這完全是個騙局。

馬曉光表示，「四項公投」涉及到台灣經濟民生和一些公共政策，對此，大陸沒有特定的看法。