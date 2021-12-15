近年來電動車的風潮由已開發地區逐漸轉往東南亞發展，檢測設備廠致茂(2360)擴展電動車市場傳捷報，電動車電控產品測試方案成功導入越南電動車品牌廠客戶。

近年來電動車的風潮擴散，東協主要汽車生產國像是泰國、馬來西亞、印尼及越南，在政府積極開放的政策推助下，吸引國際車廠投入並帶動當地整車及其零組件產業發展。其中越南的電動車佈局尤為迅速，除了已訂出淘汰燃油車目標外，其產業願景將國內汽車品牌擴展至海外全球市場。

致茂在電動車領域深耕國際重要市場，其關鍵零組件、電池測試解決方案在歐美日中韓皆有車廠及Tier 1（一階廠商）廠商採用，隨著全球汽車產業鏈的改變，積極拓展印度與東南亞市場，近期在電動車電控產品測試方案，已成功導入越南電動車品牌，應用於產線端測試；致茂公司表示，此次需求為PEU(Power Electronic Unit)測試，PEU為目前業界熱門的多合一產品，結合了OBC、DC/DC Converter以及PDU，其驗證的功能項目繁多，需多種測試設備組合，因複雜度高，此時考驗的就是設備商的品質與技術能力。

隨著電動車市場蓬勃發展，電動車相關測試設備產品也將是驅動致茂未來營運成長主要動能之一。致茂1~11月營收156.85億元，年增12.17%。