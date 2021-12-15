由大型科技股帶頭下挫，隔夜美股再度收黑，但周三香港股市在連跌3天、跌掉逾600點後以微漲開出，目前恆生指數小漲0.27%，為23698.87點。國企股(H股)微升0.04%，報8421.91點。

恆生科技股指數目前跌0.51%。成份股漲跌互見，萬國數據跌6.3%，跌幅最大。阿里巴巴漲3.7%，表現最佳。

外媒報導美國政府考慮對中芯實施更嚴厲的制裁，以限制中國獲取先進技術。中芯目前跌1.1%，稍早前跌2.3%。

碧桂園服務承諾六個月內不會在公開市場進行發行新股增資，目前股價上漲近4%，稍早一度彈升逾5%。前一日該公司股價重挫10%。

保利協鑫能源擬配股籌資約50億港元，目前大漲12.6%。

第一家在美國、香港和大陸A股科創板三地上市的醫藥企業百濟神州，其A股今天首日掛牌股價大跌，拖累在香港市場的表現，目前其香港掛牌的股票跌5.5%。