15日，日本央行行長黑田東彥指出，由於大宗物資成本上漲推升批發價格，日本國內CPI(消費者物價指數)可能有機會達到近乎2%目標值。

全世界金融圈都知道，日本央行一直將2%的通膨目標奉為圭臬。現今全球物價一片上漲的大環境下，日本應該有機會完成多年來的通膨宿願。因此，趁這個勢頭上，日本央行表示，會繼續維持自己超寬鬆的貨幣政策不變，在物價上揚期間，再加上上班族加薪，進而促成當地景氣復甦。

黑田不諱言，目前政策多管齊下，CPI有可能逼近2%。黑田表示，大環境良性循環下，景氣穩步復甦，推升企業獲利，薪資又增加下，通膨得以而升。所以，會不躁進地持續維持超寬鬆政策，以便早日達標。

基於民族性不同消費文化，日本央行指出，即使日企最近面臨物價上漲，以及獲利遭侵蝕的壓力，也不太會立即出現通膨現象。因為，日本民眾對東西售價很敏感，日企也怕一漲價後買氣會跟著消失。

至於專家學者擔心，日本會不會看見停滯性通膨，就是經濟成長停滯，同時又有通貨膨脹情況，黑田也搖搖頭否認。

日本已公布的經濟報告中，11月的躉售通脹率已達創新高的9%，並且是連續第9個月上升。這代表著，全球供應鏈供貨問題尚存，還有原材料取得成本增加，都讓當地物價上漲壓力大增。

目前，日本核心CPI沒什麼改變還是在零左右，但萬一日企哪天扛不住，將高漲成本一股腦轉嫁給消費者時，即使擔心家庭支出會增加的民眾，可能也不得不接受物價上漲的事實。