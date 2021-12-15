鄭人碩今年底首次參與公益晚會。（海鵬提供）

鄭人碩月中將首度出席公益活動，參加替家扶基金會募款的慈善晚會，主辦單位透露，活動原設20桌，當鄭人碩受邀的訊息釋出後，瞬間賣出10桌，又加碼再新增桌次，且晚宴重點是這些賓客可以「競標」跟鄭人碩玩遊戲，據了解，已有女老闆組成的貴婦團訂好桌，磨刀霍霍私下詢價說：「多少錢可以拿下鄭人碩？」更透露50萬不嫌多的心態。

慈善晚會當晚，鄭人碩會跟現場貴賓互動，得標玩遊戲的金額即捐給家扶基金會，遊戲內容參考韓國夯劇《魷魚遊戲》，有1、2、3木頭人跟舔椪糖，還請來知名藝術家跟明星以及現場來賓進行共同創作，也會把成品放上NFT交易網標售，售價一樣捐贈予家扶基金會。

至於為何邀請鄭人碩參與慈善晚宴？主辦單位表示他主演過的幾部電影，角色背景都是源於不健全的家庭，一步錯就走上歪路，現實生活中，他也經歷過貧苦的日子，最後還是憑藉著努力拿下國際影帝，印證「家境沒那麼好，可是自己能做得好」，形象與家扶基金會的宗旨相符。而對於首次受邀出席公益活動，鄭人碩也備感榮幸。

新作品方面，鄭人碩主演的新片《我是自願讓他殺了我》，改編自知名小說家逢時同名原著，即將於25日播出，另他參演的奇幻刑偵靈異愛情喜劇《愛的混混》，也預計要在明年上映，這回他甩脫以往硬漢形象，化身知性又風度翩翩的律師。