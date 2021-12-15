南韓申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），經濟部長王美花今天表示， 包括機械、工具機、鋼鐵、紡織、石化、橡膠及腳踏車等產業，因為與韓國有競爭關係可能受創，產業界對此也都表達「非常憂慮」。

民進黨立委對南韓要加入CPTPP都有危機感，邱議瑩今天質詢指出，台灣雖然比較早提出申請，但還在等審查。而南韓早在2012年就開放美豬進口，他們開放程度會不會耽誤台灣加入過程，「對台灣人來講，我們非常想贏韓國，我們好想贏韓國。」

林楚茵詢問，南韓加入我哪些產業界會受創？王美花回應，機械、工具機、鋼鐵、紡織、石化、橡膠及腳踏車等產業，都與南韓在國際競爭，這些產業界都對經濟部表達非常憂慮。大家都認為台灣要趕快加入，政府也應該讓這些產業與其他國家平起平坐。

王美花說，韓國自由貿易協定覆蓋率達到7成，而我們只有1成多，本來就吃虧。如果現在他們可以加入，我們不能，「那會是對台灣非常大傷害」。