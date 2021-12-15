Yahoo奇摩今（15）公布2021年度「十大戲劇排行榜」，韓劇強勢攻佔半數席次，《魷魚遊戲》全球爆紅穩坐冠軍！宋慧喬《現正分手中》力壓前夫宋仲基《黑道律師文森佐》！台劇《俗女養成記2》緊追《魷魚遊戲》拿下亞軍！

榮登十大戲劇冠軍寶座的韓劇《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮，不僅成為韓國史上第一部登上Netflix全球收視冠軍的影集，更獲得第79屆金球獎電視類3項提名，被譽為2021年現象級影集。

其他上榜韓劇包含療癒暖心的《海岸村恰恰恰》登上榜單第4名，男女主角金宣虎、申敏兒因劇爆紅，金宣虎從捲入墮胎風波到如今華麗翻身，一舉一動皆引發劇迷熱烈討論；姊弟戀愛情劇《現正分手中》11月初上映就入榜第7名，睽違三年再演電視劇的宋慧喬，加上當兵前最後演出的張基龍被譽為年度顏值最高韓劇組合；而在疫情升溫期間上映的《我是遺物整理師》，新穎的題材加上溫暖的劇情賺人熱淚，排名第9；宋仲基主演的話題韓劇《黑道律師文森佐》是離婚後復出的第一部代表作，激起粉絲熱議，擠進榜單第10名。

延續去年台劇豐沛的創作能量，今年也有許多膾炙人口的台劇作品入榜，超高人氣的《俗女養成記2》拿下亞軍，僅次《魷魚遊戲》，繼第一季挾帶金鐘鍍三金的超強氣勢，第二季播出後備受好評，打破「第二季走下坡魔咒」，堪稱是台灣最成功的 IP 劇集之一。而消防職人劇《火神的眼淚》點出消防員在現實生活中遭遇的種種問題，揪心內容及大結局讓許多人為之動容，更掀起民眾對消防安全問題的重視，登榜第3名。

史詩級時代劇《斯卡羅》斥資超過2億，上映即引發討論熱度，甚至掀起一波歷史辯論潮，極度考究的歷史背景和場景，被譽為台灣時代劇代表作之一，排名第6名。而今年亦有2部陸劇入榜，包括最強 CP迪麗熱巴、楊洋所主演的暢銷言情小說改編劇《你是我的榮耀》、以及由鍾漢良、譚松韻主演的撒糖古裝劇《錦心似玉》。

值得注意的是，在11月底上線的《華燈初上》也引起網友熱議，依據網友高聲敲碗第二季與第三季的回響，想必熱度將持續至2022年，有望角逐明年度的戲劇排行榜！

十大戲劇排行榜

1. 《魷魚遊戲》

2. 《俗女養成記2》

3. 《火神的眼淚》

4. 《海岸村恰恰恰》

5. 《你是我的榮耀》

6. 《斯卡羅》

7. 《現正分手中》

8. 《錦心似玉》

9. 《我是遺物整理師》

10.《黑道律師文森佐》