南韓「國民MC」劉在錫才在本月13日透過經紀公司宣布確診新冠肺炎，沒想到經過短短兩天在夯劇《機智醫生生活》中飾演「張冬天醫師」的女星申鉉彬也在昨（14）日收到確診通知書，她的經紀公司也趕緊宣布全面暫定工作。

申鉉彬的經紀公司表示，申鉉彬在9月份時已陸續完成了2劑的新冠肺炎疫苗，但為了以防萬一在這段跑行程的期間，她都會定期的接受PCR檢查，避免染疫卻沒發現的情況，而13日她收到與確診者密切接觸的通報後，也在隔日立即接受檢測，沒想到結果出來竟是陽性確診，因此在14日發出消息通知所有相關單位。經紀公司也強調，申鉉彬的身體健康目前雖無大礙，但還是先取消所有工作，並依循政府的防疫相關政策進行隔離。

不過，申鉉彬目前正與宋仲基、李聖旻、趙漢哲等多位演元趕拍電視劇《財閥家的小兒子》，如今女主角染疫，不僅嚴重影響了拍攝進度，也讓不少粉絲擔心演員們是否染疫，而目前他們也正在接受檢測。

另外，劉在錫的經紀公司於13日替他發出聲明後，也在今日稍早透露，除了劉在錫與柳熙烈以外，其餘工作人員皆為陰性。另一方面，與劉在錫合作2檔節目的歌手哈哈，14日的檢測結果也為陰性，暫時沒有擴大的跡象，但避免再發生破口，哈哈也暫時取消廣播節目《兩點出逃Cultwo Show》的錄製，改由柳敏相代打上陣，讓粉絲們鬆一口氣。