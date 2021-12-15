在警察取締與重罰之下，台灣社會近年普遍有反酒駕風氣，酒駕案件連年下降，但警方發現，「隔夜醉」已成為酒駕大宗，許多民眾以為睡覺醒來酒意已退，早上被警察攔下仍算酒駕。交通部和酒與社會責任促進會（TBAF）今舉行記者會，呼籲酒後不開車，尤其注意隔夜醉，而總統府前發言人丁允恭今年7月的酒駕案例也成為教材，提醒駕駛別太相信自己身體的酒精代謝能力。

根據交通部統計，近年酒駕案件與肇事致死人數有明顯下降，但今年1至9月對比去年同期，酒駕案件導致受傷人數減少590人、下降7.1％，酒駕死亡人數卻較去年同期增加28人，增加13.7％。細究酒駕肇事的時段發現，下午4時至晚間8時佔26％，晚間8時至凌晨0時佔22％。

台北市交通警察大隊指出，宿醉已變成最大宗酒駕型態，許多駕駛前一天喝完酒，以為睡一覺就能駕車上路，結果被攔下來吹氣還是超過標準。警方提醒，酒精在體內會殘留多久，每人的體質都不一樣，只要有酒精殘留，就會造成駕駛的反應變慢。

交通部政務次長陳彥伯表示，經過社會各界努力，酒駕肇事件死傷數確實有減少，2019年酒駕修法後，更達到一定程度的嚇阻成效，在歲末年終之際，更要加強提醒民眾酒駕零容忍，勿存僥倖心態，且經過充分休息，避免意外觸法成為酒駕者。

TBAF理事長鄭健發認為，民眾對於酒精知識仍缺乏正確的觀念，只要攝取到含酒精的食物或飲料，就不該開車上路，改搭計程車、大眾運輸或尋求代駕。

TBAF也邀請到知名Youtuber眼球中央電視台主播視網膜合作宣導影片，提醒民眾白天、晚上都要小心觸犯無自覺酒駕，更要留意麻油雞、薑母鴨、藥膳排骨等含酒精料理。而丁允恭7月隔夜醉酒駕撞人的案例，也出現在影片教材內，提醒駕駛酒後充分休息再上路。

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