國民黨主席朱立倫15日出席桃園市黨部慶祝127周年活動暨公投宣講，針對新北市長侯友宜的臉書發文，外界也傳出侯在明年可能會有重大決定，朱立倫強調，他跟侯市長共同的目標，都是希望人民出來投公投票。

針對事前是否知道侯友宜會在臉書發千字文？朱立倫說，他長期以來都有跟侯友宜溝通，「很多理念我都很清楚」，他也強調，他跟侯友宜共同的目標，都是希望人民出來投公投票，在野黨的天職必須要跟人民站在一起，尤其是面對這麼霸道的民進黨，更必須要跟人民站在一起。

活動中朱立倫大力抨擊民進黨鴨霸行為，他說，行政院長蘇貞昌把這場公投當作他的閣揆保衛戰，還推出獎勵公職的辦法，都是為了民進黨自己的私利，呼籲大家勇敢站出來對抗，才能救台灣。他也說，這次4大公投都是民生、健康議題，都很重要，呼籲民眾在好好思考後12月18日一定要站出來投票，而民進黨離譜到用獎勵公職的方式來鼓勵大家對抗民意，只好用民意來對抗、懲罰民進黨，4大公投都要投下同意票。