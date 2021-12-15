歡慶創校50周年的同時，國立勤益科技大學15日特別舉辦新校門動土典禮，盼完善校園內部規劃。勤益科大校長陳文淵表示，新校門的設計以「0」與「1」的抽象概念為主要元素，象徵人才培育的起點，未來校園不設圍牆、以植栽為界線，盼與社區共榮。

陳文淵與太平區公所代表及校內各院系代表、校友總會理事長張梓翔等人執鏟，為新校門興建案動土，校方指出，校門設計方案是廣邀校友與教師代表、社會賢達等提供意見，並經過2年討論才拍板定案，工程總經費5700萬，預計明年底完工。

興建案建築師吳嘉栩表示，校門主體部分採用跨距56公尺、高度10公尺的鋼骨結構，除能提供校內出入更多的動線、更安全的環境，也盼展現勤益新地標意象，象徵勤益展翅高飛的企圖心；另中山路側特別設置16.8公尺的校門碑，讓校門主體意象延伸至中山路，路口更將廣闊。

勤益科技大學新校門15日動工，預計明年底完工，將呈現嶄新校園景觀。(林欣儀攝)

值得一提的是，新校門外特別搭配20支旗桿基座設計，展現勤益科大邁向國際化的願景。陳文淵指出，學校校地有32公頃，且與坪林森林公園間規劃120公尺高度的樹林、沒有圍牆，中間還開了2個門，展現勤益科大與社區的緊密關係、將校園奉獻給社區。

陳文淵強調，校門設計以兩個半圓形的弧形交疊而成，是0的概念，另用碑形立柱校名則為1的概念，0代表扎根、內涵且屬於柔性，1代表突破、創新與剛性，0、1更是易經中的陰陽、乾坤卦象，有頂天立地之意，是學校學術與成就的開始，盼成為學生邁向成功的起點。