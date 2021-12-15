110年度「農村社區農產產品銷售據點在地食材推廣」活動。（洪靖宜攝）

看上高雄觀光蓬勃，為推廣小農提供給農民直銷站及社區小舖直銷的優質食材，110年度「農村社區農產產品銷售據點在地食材推廣」特別選定高雄港，可邊品嘗美食邊飽覽港景風光，現場展示南高屏在地農產品，讓企業主及餐廳主廚與農民直銷站及社區小舖經營者面對面媒合，透過各自介紹其在地優質農產品，讓企業及消費者更支持台灣在地食材運用。

為推廣小農提供給農民直銷站及社區小舖直銷的優質食材，中華鄉村發展學會在行政院農業委員會農糧署輔導下，與高雄市輪船股份有限公司合作，15日上午在高雄輪上與企業及南高屏農民直銷站一同推廣優質在地農產品，並請帕莎蒂娜法式餐廳結合南高屏在地優質食材為大家煮出一道道好料理，讓各企業更能體驗台灣在地好滋味。

中華鄉村發展學會表示，看上高雄觀光近期蓬勃發展，選定跟輪船公司異業結盟，拓展農民直銷站的能見度及增加銷售量能，並且將農產品入菜，讓現場企業一目了然各地知名農產品，現場的農民直銷站經營者跟20多間企業主就可直接互動認識，透過各自介紹其在地優質農產品，讓企業及消費者更支持台灣在地食材運用，讓民眾食得更安心。

像是高雄市輪船公司合作，遊客搭觀光船飽覽高雄港風光，再搭配船上餐飲，品嘗南高屏在地美食。透過此媒合模式擴大農民直銷站知名度及銷售量，獲得更多民眾認同台灣優質農產品，擴大在地農產品與進口農產品的差異化，促使農產品地產地消理念長期扎根發展。