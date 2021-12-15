信用卡不要隨便離身或借用，小心被盜刷！張姓男子去年8月至9月間，先後趁黃姓及張姓友人不注意，取得所使用信用卡資料，以自己手機小額消費後，不管叫餐、搭車及住宿都盜刷，1個多月共盜刷4萬3000多元，直到友人發現報案，他只坦承盜刷住宿2000元。台中地檢署依詐欺罪嫌將他起訴。

張男去年7月31日到黃姓友人住處，趁他睡覺時翻找到他的2張信用卡，記下卡號、使用期限及授權碼等資料記，利用信用卡綁定手機小額消費的機會，將黃男的信用卡資料綁定在自己的手機，自去年8月4日起至同年9月21日到UBER網站叫餐及叫車；同年8月19日及21日2度到高雄住宿旅店，全都盜刷黃男的信用卡共3萬4000多元。

經黃男發現信用卡消費異常向銀行聲請停用，並報警。張男發現黃男信用卡無法使用後，在去年9月中鎖定張姓友人使用的信用卡，趁隙取得他使用信用卡相關資料故技重施，自9月18日起至同月26日止透過手機叫餐及叫車，再盜刷8700多元，張男發現信用卡消費異常後，向銀行申請停用，並報警。

張男到案時，否認詐欺等罪嫌，僅坦承盜用信用卡住宿。台中地檢署檢察官認定張男盜用3張信用卡，共盜刷信用卡4萬3455元，依詐欺得利等罪將他起訴。