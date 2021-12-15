唐鳳美國民主峰會畫面「被消失」 國台辦譏：自取其辱

行政院政務委員唐鳳日前代表蔡英文總統，透過網路視訊連線出席美國主辦的民主峰會，在陳述台灣的民主成績時，因為把中國大陸和台灣的地圖用了不同的顏色標示，遭主辦方掐斷視訊訊號，只剩下聲音訊號。大陸國台辦發言人馬曉光今天（15日）在例行記者會中評論，「偷雞不成蝕把米，洋相出盡，自取其辱。」

針對民進黨政府應邀並派官員出席民主峰會，馬曉光拋出一連串的問題反問民進黨當局：他們出於一黨之私，在台灣打壓異己，操弄族群對立，分化台灣社會，這算什麼民主？在選舉時花言巧語、開空頭支票，選完之後就將對島內民眾的承諾拋之腦後，這算什麼民主？大搞權錢交易，黑金政治，收取非法獻金，進行非法關說，謀求個人與政黨私利，這算什麼民主？箝制輿論，製造「寒蟬效應」，不顧眾怒關閉中天頻道，這算什麼民主？

馬曉光表示，濫用行政和司法資源，大搞「綠色恐怖」，打壓主張兩岸交流和支持統一的政黨、團體與人士，剝奪台灣民眾開展兩岸交流合作的正當權益，這算什麼民主？為勾結、貼靠境外反華勢力謀「獨」，不惜損害台灣同胞利益，甚至以台灣民眾健康福祉為代價，「盡台灣之物力，結外國之歡心」，這算什麼民主？

馬曉光表示，不顧台灣企業利益和台灣經濟前途，不惜在產業鏈供應鏈問題上向外部反華勢力輸誠，損害企業利益，這算什麼民主？像戈培爾一樣把謊言當真理，不斷散布攻擊抹黑大陸的假消息操弄民粹，自編自導「認知戰」鬧劇，煽動兩岸對立對抗，這算什麼民主？

馬曉光表示，渲染所謂大陸「軍事威脅」，拿著百姓的血汗錢向外國主子求購軍火，不惜將台灣民眾綁上「台獨」戰車推向災難，這算什麼民主？明裡暗裡插手香港事務無所不用其極，兜售所謂「援港計劃」擺出「民主衛士」的架勢，連台灣媒體都稱民進黨當局是在吃香港的「人血饅頭」來換選票，這算什麼民主？

馬曉光表示，民進黨當局派人參會本身就是個天大的笑話，再一次暴露其假「民主」、真謀「獨」的本質，不過是給美國拼湊的所謂「民主峰會」平添了幾分笑料。