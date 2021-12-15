旅遊電商平台KKday旗下rezio預訂管理解決方案2021年在疫情逆風下逆勢成長，全球服務旅客數突破140萬人次。因應12月獲經濟部「台灣雲市集（TCloud）」認證，rezio宣布推出加碼優惠方案，盼助力中小旅遊業者加速數位轉型，掌握疫後旅遊市場先機。

rezio為KKday推出的雲端管理SaaS系統，提供預訂服務的雲端解決方案，從專屬網站開店、訂單管理、活動庫存控管、到報到核銷機制皆可一條龍式完成，目標為全面協助旅遊市場業者數位轉型，進而擴大至全台遊憩服務業者與生活服務業者。

rezio於2020年正式上線後無畏疫情衝擊、持續拓展跨境市場，今年6月成功進軍南韓、拿下南怡島無接觸旅遊系統獨家承攬權，帶動海內外業務逆勢成長。近來在日本市場斬獲亦豐，獲濱松花博公園、沖繩玻璃工場森之玻璃館及各種熱門在地行程業者導入。

除了海外市場外，rezio亦持續開拓台灣市場，包括新竹綠世界、高雄舊振南等人氣場館亦陸續導入rezio的OMO旅遊雲整合解決方案等各類服務。目前全球已有超過1000家旅遊業者導入rezio預訂管理系統，提供1.5萬種體驗、服務超過140萬名旅客。

rezio於12月獲選經濟部「台灣雲市集(TCloud)」認證廠商，與政府共同推動中小企業數位轉型，業者若導入台灣雲市集認證廠商的數位工具，最高將可獲得3萬元補助，rezio對此再推加碼優惠專案，業者在29日前提出申請導入，將有享受免費使用機會。

rezio表示，前次「數據共享計畫」已成功輔導逾60家旅遊業者，此次將在22、24日舉辦雲市集加碼補助說明會，期待透過與政府及專家跨域合作，輔導中小旅遊業者快速掌握數位轉型工具、加速投入數位轉型，以提升業務經營能量、掌握疫後旅遊市場先機。

此外，rezio近來針對海外各市場進行金流串接服務升級。目前已完成日本、南韓、馬來西亞市場的線上金流串接，透過當地各類信用卡、webATM、超商代碼、電子錢包等皆能付款，提供安全有效的金流服務。

rezio執行長林淑君表示，金流串接是成功銷售前的最後一哩路，但各國消費者喜好的支付方式大不同，必須提供當地消費者熟悉慣用、多元且開放的支付方案，才能有效幫助海外各地的旅遊體驗業者開拓國際市場業務、提升銷售表現。

展望2022年，rezio除深化台灣市場，亦將聚焦日本、南韓、香港、新加坡、泰國、馬來西亞等海外市場，並因應市場需求機動籌組、增設在地團隊，與KKday集團同步開拓跨境業務，協助各地旅遊業者數位轉型，為跨境旅遊重啟做好準備。