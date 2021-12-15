高雄某高職校內電腦系統遭人竄改密碼，校方發現後，立即向上通報，調查局介入調查要揪出駭客，但發現凶手竟是校內19歲的蔣姓同學，他利用擔任學務處工讀生幫忙登載曠課紀錄時，除了更改7位教職員密碼，更幫忙自己及12位同學調高10項科目的考試成績，避免成績不及格無法準時畢業，經調查後，檢方認定蔣男已有悔意，偵結緩起訴處分。

檢方指出，蔣男在學校學務處擔任工讀生，協助生輔組收取各班級的點名卡，並依生輔組陳姓組長提供的帳號密碼，登入「操行成績系統」登載學生缺曠課紀錄，但蔣男竟於去年5月底在未經過授權的情況下，用同組密碼登入「成績管理系統」。

蔣男登入成績系統後，先變更班上7位老師的密碼，再一一登入7位老師的帳號，隨後修改自己和另外12位同學的國文、英文、動力機械概論、力學進階應用等10項科目成績，讓自己和同學的總成績從不及格變成及格。

事後，老師們發現自己成績系統的密碼遭人篡改，無法登入系統，懷疑校內電腦系統遭駭客入侵，校方緊急通報後，調查局介入調查，經調閱相關電磁紀錄，發現並非駭客所為，而是蔣男因為擔心自己及同學的成績太爛，會影響畢業時間，才會偷登入成績系統修改考試成績。

高雄地檢署偵查時，蔣男坦承犯行，並說明沒有收取任何好處，只是出於好意想幫好朋友一起準時畢業，檢方認定，蔣男犯後已有悔悟，所生危害非鉅，犯罪情節輕微，且獲得師長原諒，因此偵結處分緩起訴，須向公庫支付1萬元並參加1場法治教育講座。