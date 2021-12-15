勇士客場5連戰之旅第3戰來到紐約，史蒂芬柯瑞豪不費吹灰之力就投進5顆三分球，以生涯2977顆三分球改寫了雷艾倫保持的2973顆紀錄，成為NBA三分球史上第一人，勇士也在柯瑞的帶領下105比96擊敗尼克，續坐聯盟龍頭之位。

此役開打前柯瑞追平雷艾倫的紀錄只有1顆距離，超越雷艾倫的紀錄只有2顆距離，開打後1分04秒柯瑞就毫無懸念的追平紀錄，首節剩下7分33秒柯瑞以28呎大號三分球超越雷艾倫，史上新科三分球王就此誕生了。

柯瑞全場19投8中，三分球14投5中，22分、3籃板、3助攻雖然命中率還是不太理想，但足以讓他名垂千史了。小將普爾貢獻19分、9籃板，威金斯18分、6籃板、3助攻，別利察14分，隊友們見證了這項神蹟降臨。

身為苦主的尼克，不但眼看著柯瑞登上史無前例的第一人，而且還得嘗到敗戰苦果，蘭道爾31分、7籃板，昔日得分王羅斯15分、6助攻、4籃板。