2021新竹生活節「國際日」將於本周末18日、19日一連兩天在關新公園登場，活動當天將有30攤異國特色攤位、8組跨洲音樂團體，其中有金曲獎得主大竹研、爵士樂哥手杜力輪番演出，同時1次呈現跨5大洲的異國特色風情與文化。

市長林智堅表示，連續舉辦7年的新竹生活節，已成為新竹的城市品牌，今年活動分為二曲，首部曲主題為「按下生活的暫停鍵」活動，已於本月初的「城市之森」圓滿落幕。

本周末在關新公園登場的「國際日」將是二部曲，活動不僅可讓民眾在新竹體驗異國風情，也讓在台外籍人士向國人介紹自己的故鄉，並與其他國家的人交流家鄉文化，盼在疫情相對穩定時刻，帶來不一樣的跨國交流。

文化局長張馨之指出，今年國際日表演團體陣容堅強，包含擅長爵士搖擺的「踢霹歐小樂團」、融合東西方樂器的第28屆傳藝金曲獎得主「Wooonta問他跨界樂團」、吉他與印度樂器即興演奏的「大竹研X若持敏弘」，還有深受觀眾喜愛的爵士樂歌手「杜力」等，大卡司們都將在國際日兩天的活動中輪番上陣，讓大小朋友體驗滿滿異國風。

此外，國際日也加碼推出異國攤位60攤，包含德國、印度、突尼西亞、馬來西亞等國家的異國美食與文創商品都將1次呈現，另還有親子體驗活動，有包括李宛儒中東文化藝術團到現場與大小朋友一同扭動身體，體驗黎巴嫩德布卡舞與非洲舞的樂趣。

文化局並提醒，疫情期間仍需遵守勤洗手、戴口罩等防疫規範，生活節現場不開放飲食，親子可於18、19日兩天到關新公園一同逛市集、看表演、體驗異國舞蹈，共享異國風光。活動詳情請上新竹市文化局網站：https：／／reurl.cc／V5rpYR查詢。