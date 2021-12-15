經過13個月後，愛奇藝再次宣布會員漲價，包年不變，包月微漲。愛奇藝會員頻道官方微博@愛奇藝VIP會員15日發文表示，將於12月16日零時起，對愛奇藝黃金VIP會員訂閱價格進行更新。同時，之前已購買且尚未取消愛奇藝黃金VIP會員連續包月／包季／包年服務的使用者提供1年保持原價格服務。

據澎湃新聞報導，從更新後的價格來看，黃金VIP會員月卡連包為22元（人民幣，下同），普通為30元。按照之前月卡連包19元，普通會員25元價格來看，漲幅分別在16％和20％。

另外黃金VIP會員季卡連包漲價後63元，普通為78元，與之前58元，普通68元計算，漲幅分別在9％、15％。黃金VIP會員年卡的連包和普通維持在218元和248元，連續包年價格約合每月18元。

若以愛奇藝的會員價格與騰訊視頻價格體系做對比，此次漲價後基本追平騰訊視頻。騰訊視頻的包月、包季、包年的售價分別為20元、58元、218元，非連續會員月卡、季卡、年卡售價分別為30元、68元、253元。

對於此次漲價，愛奇藝方面回應，影音平台的會員訂閱價格一直偏低，已影響到行業的健康發展。為建立更良性產業生態，讓優秀的內容生產者有所回報，提供更多、更好的內容，決定對會員價格做出調整。

而這也不是愛奇藝第一次對會員價格進行調整。2020年11月，愛奇藝對其會員價格進行9年來首次調整。