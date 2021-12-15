台中又暴力事件！約4、5名惡煞日前，在東勢河濱公園圍毆一名身穿白色帽T男子，惡煞將人撂倒在地後仍不罷手，繼續持安全帽朝帽T男的頭部狂敲9下，還邊打邊譙3字經，過程全部路過民眾拍下PO上網，當地警方看到流傳影片主動偵辦，目前已在追查2名嫌犯，將依傷害與妨害秩序罪移送。

4、5名惡煞圍毆帽T男，過程都民眾拍下。（圖／翻攝記者爆料網）

從影片的畫面可見，惡煞中一名男子先動手扯住帽T男衣領，將人拉倒在地徒手狂打一頓，其餘人則在旁邊抽菸、觀看，打人的惡煞越講越氣憤，便問其他惡煞「棍子在哪裡？」，其中一人就脫下安全帽拿給他，打人惡煞拿到安全帽就不斷追打帽T男，還邊打邊譙「幹xx」，帽T男被打倒在地無力反擊，頭部前後共被狠重砸9下。

東勢分局看到流傳片主動偵辦，此案事發在12月12日晚上東勢河濱公園，當天一名男子遭多人圍毆，卻未接獲相關報案，已動員派出所及偵查隊警力全力調查此案，目前已正在追查兩名嫌犯，將依傷害罪及妨害秩序罪移送。