距離四大公投僅剩3天，藍綠鼓足最後一口氣持續衝刺，國民黨前黨主席江啟臣、前副黨主席郝龍斌、中廣董事長趙少康、立委賴士葆及新北市議員葉元之等人，今（15）日在板橋進行掃街活動，除了提醒民眾當天要記得投下4張同意票外，趙少康及郝龍斌也向新北市長侯友宜喊話，希望他能夠「明確表態」。

國民黨今日以車隊掃街的方式，在板橋進行「公投大家挺，台灣謝謝你」宣講，從板橋第一運動場旁出發，並會在繞行板橋市區後抵達新北市政府，除了提醒民眾要投下4張同意票外，也提醒民眾盡量向親朋好友呼籲要去投票，才能達到公投人數25％的門檻。

除了向民眾喊話外，郝龍斌就表示政治人物的表態相當重要，指出可以理解侯友宜對核四議題有所顧慮，但其他3項公投應該可以有明確表態，說「國民黨要團結」；趙少康則說，核四地點就位於新北市，侯友宜身為新北市長有自己的考量，但也認為侯友宜應該要「登高一呼」，針對其他三案表態，請新北市民踴躍投票。

趙少康表示，侯友宜稱公民投票不應該只是圈圈叉叉，這點大家都同意，但也強調把公投搞成政黨對決的是民進黨，國民黨身為在野、反對黨只能應戰喊出4個同意，認為這也是侯友宜應該要一起指責民進黨的部分。

趙少康說，侯友宜的民調很高，當然原因很多，第一，他很努力、認真市政。第二，對於比較敏感的兩岸、政治議題他通常不表態，這樣藍營一定會支持他，其他中間、淺綠的選民可能也會支持他。民調高很好，但有些時候不可能都不表態，因為大家對侯市長的期望很高，他是藍營目前最有聲望的，所以他的態度當然是重要的，這個時候他應該登高一呼。