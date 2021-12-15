傑尼斯人氣團體「Hey! Say! JUMP」最新單曲〈Sing-along〉，發行首周以19.8萬張銷售成績，榮登Oricon公信榜單曲周榜冠軍，出道至今累計連續31張冠軍單曲，再度更新自己所保持的「出道以來連續冠軍單曲數」第2名紀錄，而第1名的紀錄保持人則是大前輩「近畿小子」的連續43張。

這次的單曲〈Sing-along〉不但是「Hey! Say! JUMP」邁入15周年推出的第1首單曲，也是日本「世界體操・世界新體操2021」主題曲。本次特別由團員知念侑李首次擔任編舞，舞蹈親民可愛，不分老幼都能開心唱跳。歌曲本身相當溫柔卻具有力道，希望將勇氣的魔法施與那些煩惱、受傷卻盡全力活著的人們。

隨著日本防疫鬆綁不再限制場館人數，他們也宣佈舉辦演唱會。本月11日、12日名古屋場次，更配合日本政府進行「疫苗檢測制度」的測試，協助確認該制度的流程及有效性。4場公演滿座入場，總計2萬4800位觀眾，入場前粉絲需出示疫苗接種或PCR陰性證明。到場的粉絲都十分配合表示「在這種狀況下還願意舉辦演唱會，也想盡我們所能協助」。

Hey! Say! JUMP最新單曲《Sing-along》台壓推出三版本周五（17日）正式發行。