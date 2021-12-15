台中一名50歲獨居陳姓男子，中風後回家休養，未料倒臥浴室，家人因3天未連絡上，急報警，警方已到場發現該名男子家圍牆柵欄高達兩公尺，幸好身高近180cm的長腿林實習生身手矯捷的翻過圍牆從內部打開門鎖，順利讓員警及家屬進入屋內，眾人一進門就聽到50歲陳姓男子微弱的呼救聲，幸經通報119送醫救治，生命跡象穩定。

台中市警局二分局立人派出所12月13日下午接獲陳姓女子報案，著急地表示多日聯繫不上弟弟，已在弟弟家門外卻不得其門而入，希望警方能協助，警員周錦賢、蘇建瑜與警專實習生林裕霖趕赴現場。

經員警了解，獨居的陳男已倒臥浴室約3天，倒下時曾試圖向母親求救，傳了一封只有零星注音符號的訊息給母親，但家人當時以為弟弟是傳了封亂碼訊息，並未意識到這是求救訊號，直到連續3天都沒有他的音訊，撥打電話也沒有回應，到弟弟家中查看也大門深鎖，但交通工具卻都在家中，這才驚覺事態嚴重。

家人及時報警求助，林實習生也首次能真實的參與搶救民眾的生命安全，立即二話不說協助學長們「翻牆」成功，事後員警致電關心陳男身體狀況，家屬表示陳男患有高血壓，近日因氣候變化大而引起腦中風，經送醫開刀後，持續治療恢復中，陳女相當自責未即時發現弟弟的求救訊息，延誤送醫時間，但非常感謝員警積極熱心的協助，員警安慰「人救回來是最重要的！」

中風男倒臥浴室失聯3天，長腿實習警翻牆助救護。

分局長陳家銘呼籲，當民眾遇到緊急狀況時，請保持冷靜，第一時間莫驚慌，可撥打110報案專線，警察定會盡其所能給予關懷和協助，以同理心處事，讓民眾感受警察的敬業與用心。