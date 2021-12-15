今天在NBA場上迎來特殊一夜，在勇士對決尼克比賽中，柯瑞(Stephen Curry)在眾人見證下投進生涯第2974顆三分球，正式超越傳奇名將艾倫(Ray Allen)成為聯盟歷史三分球王，這場比賽艾倫也特別到場看球並祝賀，此外聯盟總裁蕭華(Adam Silver)更在官方發文恭喜他。

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the Golden State Warriors’ Stephen Curry passing Ray Allen for the most three-pointers in NBA history: pic.twitter.com/aZxjBVcWGi — NBA Communications (@NBAPR) December 15, 2021

柯瑞這場比賽於首節7分33秒就達成2974顆三分球，超越艾倫的2972顆，進球當下柯瑞眼眶泛紅相當感動，暫停時也上前和艾倫擁抱致意，兩代三分王惺惺相惜，之後引來聯盟眾人祝賀，包含總裁蕭華、勇士和尼克官方，連NFL巨星布雷迪(Tom Brady)都發出讚美。

蕭華在官方網站發文說：「很興奮看到柯瑞打破NBA三分球歷史紀錄，他已徹底改變了這項運動，繼續讓球迷對他驚人籃球藝術、非凡投籃能力感到驚嘆吧！祝福他取得這個歷史成就。」勇士官方則說：「打破紀錄！創造歷史！改變比賽！永遠！恭喜柯瑞。」

Legendary moment at the World’s Most Famous.



Congrats, @StephenCurry30. pic.twitter.com/OAHOmbsdHe — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) December 15, 2021

這場比賽因為在紐約麥迪遜花園廣場進行，所以尼克官方也不吝嗇給出祝福，他們說：「世界上最著名球場的傳奇時刻，祝賀柯瑞！」而艾倫則說：「這把火炬已傳遞下去，交到正確的人手上，祝賀戴爾柯瑞(Dell Curry)、柯瑞和他整個家族！」

Just landed in Dallas to see @StephenCurry30 broke the record and to make it even doper he did it in the GARDEN!! WOW CONGRATS BROTHER!! INCREDIBLE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — LeBron James (@KingJames) December 15, 2021

此外更少不了湖人巨星詹姆斯(LeBron James)的祝福，他說：「我剛抵達達拉斯，落地就看到柯瑞打破紀錄，更令人興奮的是，他是在麥迪遜花園廣場做到的！哇，恭喜我兄弟！令人難以置信。」NFL球星布雷迪則說：「祝賀我的朋友和《UnderArmour》隊友，多麼了不起的成就！」