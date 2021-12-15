四大公投將於12月18日投票，新北市長侯友宜日前在臉書發出千字文，強調公投不應變成「填鴨式圈叉題」，在國民黨內引發熱議。對此，國民黨前主席洪秀柱表示，四個公投案真正的關鍵本來就不是「藍綠對決」，國民黨呼籲「四個同意」是身為最大在野黨，謙卑聆聽民意、理性思考後得出的共識與結論。

洪秀柱強調，「守住人民的健康、國家的安定、產業的發展」，這本來就是國民黨至死不渝的使命，她質疑，但萊豬進口後，人民的健康有保障嗎？缺電跳電不斷，產業的發展有希望嗎？藻礁被破壞、公投的權利被剝奪，國家的未來能夠安定永續嗎？

洪秀柱指出，國民黨從創黨之初到現在，該做的就是在混亂迷茫的時代，務實的面對問題、理性的找出解方，替民眾指出一條明路、一條活路。正如晚清的時候，無數先賢先烈不顧生死、拋家棄子，付出生命作為代價，去顛覆他們眼中看到「遍地腥羶、滿街狼犬」的政府。

她認為，從政者該秉持的初心是什麼？除了廣大民眾的利益之外，個人的前途利益，都不應該在考量範圍內；願我們永遠秉持這樣的道德勇氣及良知，永遠不要在不該模糊的地方模糊、在不該妥協的地方妥協、在不該姑息的地方姑息。

她批評，面對四項公投案，民進黨動用公款、揮霍納稅人的錢、強迫企業捐款，撲天蓋地的全面大内宣，大洗腦，以政府的管道去散播錯誤的假訊息，這些身居高位者，一邊喊著「愛台灣」，卻一邊將台灣推到戰爭邊緣、讓台灣民眾暴露在食安危機、空氣汙染當中，還剝奪民眾的言論自由，不讓民眾暢所欲言、評論時政。

她說，如果這是「愛」，那絕對是「家暴式」的愛、是「恐怖情人式」的愛，是足以讓台灣死無葬身之地的「窒息之愛」！這種「愛」，台灣人無福消受，並呼籲大家這個禮拜六一起去投下「四個同意」公投票，勇敢的向「恐怖情人」說「不」。

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