直直的道路走到一半竟然變彎了？台中市烏日區環河路三段、烏日大橋下方道路，因分隔島設計，東往西、西往東的兩側道路開到一半就分別變窄、變寬，且路面標線也隨道路由直變彎，經過車輛經常「壓線」，該處更成為檢舉達人熱門違規檢舉地點，為解決此問題，市議員吳瓊華邀集相關單位會勘，市府允諾儘速改善。

吳瓊華表示，環河路三段的道路是多年前規畫，早在斜張橋興建完成即設計，至今已10多年，早期因周邊未開發、使用者少，近年來隨著烏日人口增加，該處路段車流量大增，竟成為檢舉達人熱門檢舉地點，甚至有人等在路邊拍攝車輛經過壓線的照片並檢舉，讓民眾相當無奈。

為有效解決「無心違規」的問題，當地里長陳情，盼重新畫設路面標線、或將分隔島內縮，解決道路突然變窄或變寬衍生的違規問題，吳瓊華則邀集建設局、交通局、烏日區公所等相關單位會勘，討論解決辦法。

吳瓊華指出，經現場會勘，確實每輛行經車輛車會壓到白線，若不想違規壓線，就必須要順著道路標線突然往內或往外切，非一般正常駕駛情況，經討論後，市府建設局允諾將取消環河路三段兩側的雙白線，避免民眾在不知情下違規，並增設路標引導、提升行車安全。