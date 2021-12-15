國民黨指控政論節目成為「議顏堂」，批評國家通訊傳播委員會（NCC）不作為，呼籲民眾一人一信向NCC檢舉，NCC今天表示，民眾檢舉三立及民視政論節目內容涉及不公不實，截至12月 13 日止，計有36 件，包括：三立財經台「鄭知道了」18件、三立新聞台「新台灣加油」9件，以及民視台灣台「辣新聞 152」9件。

NCC表示，對於民眾認為新聞台有違反衛廣法第27條違反事實查證，來本會提出申訴，依據SOP來處理，會請業者陳述意見，會送外部節目廣告諮詢會議審議，再提到委員會，最終由NCC委員會決議。

NCC表示，有時也會送業者設置的自律委員會，請業者的自律委員會表示意見，來了解自律委員會的看法。衛廣法22條，民眾也可以直接向業者提出節目內容正確、平衡及品味的申訴。

NCC解釋，利害關係人如果認為節目或廣告之內容有錯誤，也可依據衛廣法第44條及第45條，來主張更正。