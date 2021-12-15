匯豐銀今舉行2022年投資展望說明會，匯豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示；2022年全球進入景氣循環中段，經濟成長處於穩定成長，但相較於第一階段企業獲利高成長不同，獲利動能較為溫和，而股市漲幅也會趨緩。預估聯準會將加快升息速度，反應實體經濟強勁成長，FED有條件加快收回寬鬆政策。為控制通膨，每月減少購債的金額，將自目前的150億美元增至300億美元，買債QE預計到明年3月就會結束。明年FED將自6月升息1碼，9月再升息1碼，2023年會再升息2次。明年投資側重亞洲，亞股首選4個市場，包括台灣、新加坡、印尼和泰國。

范卓雲表示，明年美國經濟成長率估3.8%，全球經濟成長率為4%。美國透過明年6月升息1碼，9月升息1碼，2023年會再升息2次後，2023年聯邦政策利率也僅約在1%左右，也就是升息後美國FED利率仍是歷史的相對低點。未來幾個月全球市場波動率將放大，病毒風險及供應鏈緊張帶動生產價格的壓力，和通膨不確定性。投資策略宜專注在全球資產配置，以因應波動的挑戰。

范卓雲表示，明年中國將進人一個重要轉型，經濟將轉型到由高端製造業領導。今年亞洲區內的通膨相對歐美為溫和，亞洲股債今年也落後歐美，和中國監管政策調整有關。預期2022年亞洲股債會優於今年表現，中國轉型由地產帶動轉至以科技升級和綠色投資轉型等，對電子和半導體及晶片會帶來強力支持。

最後，范卓雲強調，明年的資產配置一定要加入綠色淨零排放的投資組合，未來40年大陸將投放約200兆人民幣在綠色能源。