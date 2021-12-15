宏達電(2498)今(15)日宣布VIVE Arts推出全新的「全球化NFT藝術品交易平台」，此平台主要是在結合最新的數位科技建構完整的數位藝術生態系統，支持藝術家和藝文機構以全新模式創作、展示和銷售創新藝術作品，後續，VIVE Arts還規劃將平台融入元宇宙，讓用戶在元宇宙的世界中探索藝術作品和文化體驗。

所謂的NFT(Non-fungible token)，其實指的是一種加密貨幣，用此可以證明買家確實擁有與特定數位藝術品、音樂或其他作品連結的無形標記(intangible marker)，而NFT一詞在今年3月時，因為佳士得拍賣以6900萬美元成功拍出一項數位藝術品，使得NFT一時之間聚焦全球目光。

VIVE Arts總監葉心宇表示，全新推出的「全球化NFT藝術品交易平台」將結合VIVE Arts在文化領域中的豐富經驗，以及宏達電區塊鏈技術與產業專業知識。此平台的推出意味著VIVE Arts將邁入全新階段里程碑。藉此建立一個整體性的藝術及文化生態系統，全力支持藝術家及創作者，從藝術品的生成到發布銷售皆能全程於平台上獲得完整服務。本次與慕夏基金會的合作，推出平台首場NFT藝術品拍賣會，讓藏家可以透過NFT數位形式珍藏阿爾豐斯·慕夏廣受贊譽的藝術作品，探索區塊鏈技術為數位藝術創作所開創的全新機會。

為了打造一個更透明化的數位藝術市場，VIVE Arts平台運用內部的技術專業資源，提供給創作者和收藏家多元且客製化服務。平台提供與加密貨幣相關的區塊鏈服務來加密藝術品，以確保內容的隱私性和交易的安全可追溯性，藝術品將被安全和加密的寫入Proof-of-Work區塊鏈交易記錄。此外，該平台可以呈現不同形式的數位藝術，包含VR、AR和XR作品，創作者可以決定NFT版數以及銷售的形式，而平台同時支援法定貨幣和加密貨幣支付。為提供數位藝術創造一個更永續環保的平台，除了以太坊以外，VIVE Arts也支援更節能的Proof of Stake(PoS)和Proof of Stake Authority(PoSA)區塊鏈。未來VIVE Arts還規劃將平台融入元宇宙，讓用戶享有沉浸式的體驗，在元宇宙的世界中探索藝術作品和文化體驗。

「全球化NFT藝術品交易平台」首場拍賣會將於12月17日舉行，與慕夏基金會合作推出已故捷克著名藝術家阿爾豐斯·慕夏精選作品之限量版NFT收藏，為全球藏家提供全新方式來體驗新藝術先鋒阿爾豐斯·慕夏的藝術作品，此外，並於展覽期間不定期推出新的NFT數位作品，將會以專場拍賣形式登場。