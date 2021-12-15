河靜鋼今日決定，最新的明年2月盤價不公布價格，採取議價，中鋼(2002)將於下周開出2022年1月和第一季內銷盤價，受到進口低價鋼品干擾，市場預期中鋼盤價將面臨降價壓力。

大陸寶鋼2022年1月盤價開平盤，打了一劑強心針；市場等待河靜鋼今日開出2022年2月內銷盤價，結果出乎意料，河靜鋼今日決定，最新的明年2月盤價不公布價格，採取議價，主要是受印度、俄羅斯等地銷往越南市場的熱軋產品，每公噸殺到800美元以下影響，市場競爭激烈。

先前，受到大陸寶鋼調降12月盤價，包括熱冷軋、厚板等主要鋼品，每公噸跌人民幣200～300元，這是寶鋼自7月以來首次降價。越南河靜鋼也再降明年1月內銷盤價，熱軋每噸調降40美元，線材為平盤；交期落在今年12月至明年1月間。

中鋼預定本月22日開出2022年1月和第一季內銷盤價，面臨降價壓力。雖大陸寶鋼2022年1月盤價開平盤，打了一劑強心針，但印度、俄羅斯及大陸銷往東南亞市場的低價熱軋，依舊干擾市場，中鋼現有熱軋價格與國際行情也有價差。

若是中鋼明年1月內銷盤價開低，預料中鴻(2014)也將跟進降價。

整體來看，市場原預期中鋼1月熱軋可能每公噸下修1500元，但寶鋼開出平盤後，中鋼可能縮小跌幅，預估每公噸下跌不到1000元。

由於寶鋼開平盤，釋出止跌回穩訊號，隨著大陸的政策逐漸回歸常態及祭出新措施，預計2022年鋼鐵業需求可望穩增；業界預期，農曆年後，有機會迎來一波補貨潮，帶動鋼價止跌回升。