端子廠胡連(6279)受惠於大陸電動車大廠比亞迪/蔚來汽車明年訂單較今年倍增，以及美系電動車大廠電池管理模組連接器擴大交貨品項，明年營運可望再創歷年新高，法人預估，胡連明年獲利有望挑戰一個資本額，亞系外資重申胡連「買進」評等，目標價170元，胡連盤中股價走高。

電動車滲透率快速提升，胡連因電動車連接器系列產品已順利切入大陸電動車大廠比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車，以及美國電動車大廠，高低壓端子連接器出貨快速放量，由於各家品牌車廠積極搶佔市場，明年下單給胡連的訂單量均較今年倍數成長，讓胡連明年營運展望樂觀。

在傳統旺季加持下，胡連11月合併營收達4.91億元，年增16.18%，創下單月歷史新高，累計前11月合併營收為44.42億元，年成長39.46%，由於客戶訂單強勁，胡連預估，第4季業績有機會挑戰單季新高，全年營運可望創下歷年新高，法人預估，胡連今年每股盈餘可望上看8元。

在新訂單挹注下，胡連表示，明年合併營收可望較今年兩位數成長，再創歷年新高；法人預估，明年有機會挑戰賺進一個資本額。

亞系最新報告指出，由於大陸車市因遞延訂單持續強勁，且東南亞市場復甦，加上歐洲及美國客戶高階產品應用，我們預估胡連明年營收將年增13%，胡連也將持續擴大在台灣及越南的產能，台灣廠區可望自2022年第1季量產，公司目標是到2022年底台灣產能增加10%，未來2到3年越南產能擴大10%，我們將胡連2021/2022/2023年營收提高3%/3%/4%，並將2021/2022/2023獲利調整5%/1%/0%，重申胡連「買進」評等，目標價170元。