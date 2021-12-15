萬物齊漲，物價將飆漲到何時，行政院主計長朱澤民15日在立法院表示，因為去年1到3月物價較低，「明年3月以前物價（指數）都會維持在2％」。

至於為何物價仍難趨緩，朱澤民指出，前陣子是蔬菜、水果、油價上漲，現在前兩者都已趨穩，但「水果價格還是在高檔」。

今年消費者物價指數（CPI）六度超越通膨警戒線2％，11月更達2.84％、創近九年新高，並大幅上修今年CPI年增率為1.98%，為近13年最大漲幅。主計總處日前預測CPI年增率自今年第二季起至明年第一季，分別是2.12％、2.29％、2.77％及2.32％，將連續四季超過通膨2％警戒線。

立法院財委會今天針對109年度經濟部決算進行審查，對於物價指數將飆漲到何時，朱澤民表示「明年3月以前物價都會維持在2％」，因為去年1到3月物價是比較低的。而對是否到最高點，朱澤民則解釋要視各種國內外因素，尤其國際油價；目前國際油價都在每桶70到72美元之間，已比較趨穩。

對於11月CPI達2.84％、仍創近九年新高原因為何，朱澤民則說前些時候是蔬菜、水果、油價。現在油價、蔬菜已趨穩，「水果價格還是在高檔」。

至於台灣是否有持續通膨現象，朱澤民則說物價仍有上漲壓力，「但像美國的6％左右，我們是絕對不會」，大概維持在全年1.98％左右。他也解釋通膨是「全面、持續、顯著、上漲，台灣目前物價是有上漲壓力，但還沒有到這種地步。

如何解決物價上漲壓力，朱澤民則說物價上漲的確對某些民眾會造成生活成本增加，但只要實質薪資有成長高於物價上漲，「民眾的不舒服感就不會那麼大」。他也解釋目前台灣實質薪資成長「大概是1％左右」。