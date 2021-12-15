《2gether電影版：只因我們天生一對》購票大補帖。（威視提供）

由泰國新生代男神Bright及Win主演的BL劇《只因我們天生一對》播出後在全亞洲掀起熱潮，為了紀念劇集播出滿1周年，也為了回饋海內外粉絲的支持，決定推出電影版《2gether電影版》，所有演員們得知消息後無不僅排除萬難回歸演出。該片也確定將在本月24日正式登台，陪粉絲們一起共度聖誕跨年。在電影上映之際，2位男主角也感性告白。

Bright表示：「我相信大家可以在電影中完整看到這個角色的成長，從冷酷傲嬌的大學新生，一路轉變成開朗的音樂社社長。對我來說，電影版中的Sarawat是最棒、同時也是最好的模樣。」而Win則說：「很感謝生命中有段時間能成為Tine，我真的很愛這個角色，而電影中他們將經歷了人生另個階段的酸甜苦辣，絕對會帶給粉絲更溫暖的感覺。」真誠的發言也再度融化粉絲的心。

另外，自台灣定檔消息公布後，北中南粉絲們迫不及待地號召包場，除了首波已公布的搶先首映場贈送應援扇之外，片商也努力向泰方爭取，並獲得GMMTV官方授權所推出的4大活動共9款台灣限定的獨家觀影禮，滿足粉絲們的心願，於14日公佈完整的「購票大補帖」，更多詳情請至威視官方臉書查詢。